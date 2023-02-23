Маляр назвала десять основних перемог України з початку повномасштабного вторгнення рф

ЗСУ

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр назвала десять основних перемог у війні з 24 лютого 2022 року. Вона вирішила нагадати про успіхи до річниці повномасштабного вторгнення рф.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Основні перемоги України з початку повномасштабного вторгнення рф:

Успішна оборона Києва, Чернігова, Сум та Харкова у лютому-квітні 2022 року;

масовий спротив мирного населення окупантам на тимчасово окупованих територіях;

вигнання російських загарбників з Київської, Чернігівської та Сумської областей у березні-квітні 2022 року;

знищення ракетного крейсера "москва" — флагмана російського чорноморського флоту у квітні 2022 року;

вигнання окупантів з острова Зміїний — червень 2022 року;

знищення системи логістики російських військових на півдні та сході України у червні та серпні 2022 року;

вигнання окупантів з Харківської області у вересні-жовтні 2022 року;

вигнання російських загарбників з Херсонщини у вересні-жовтні 2022 року;

успішні дії української системи ППО у жовтні 2022 року по лютий 2023 року;

стримування російського наступу на сході України у грудні 2022 року по лютий 2023 року.

Нагадаємо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить майже 800 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Також ми писали, що Генштаб заявив, що після розгрому під Вугледаром частина окупантів відмовляється іти в наступ.

Додамо, речник командування ВПС України Юрій Ігнат повідомив, що Київ готовий відреагувати на будь-які можливі "провокаційні дії" росії у зв'язку з річницею вторгнення в Україну. Чиновник не уточнив, які загрози можуть виникнути, проте зазначив, що якщо росія вдасться до провокаційних дій 23, 24 або 25 лютого, то ВПС України будуть знаходитися на чергуванні 24 години на добу, 7 днів на тиждень і готові реагувати.