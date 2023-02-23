У Єврораді 23 лютого виступили із заявою до річниці початку вторгнення

Глава Європейської ради Шарль Мішель

Напередодні річниці початку повномасштабного вторгнення росії в Україну лідери країн Євросоюзу виступили зі спільною заявою, в якій назвали Україну "частиною європейської родини" та продемонстрували неабияку підтримку.

Відповідна заява з'явилася на сайті Європейської Ради.

Заява членів Європейської Ради

У заяві Європейської ради йдеться, що країни ЄС зроблять все для того, щоб Україна перемогла, щоб було гарантовано дотримання міжнародного права, щоб було відновлено мир та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, щоб Україна відновила зруйноване та щоб перемогло правосуддя.

"Росія використовувала продовольство та енергію як зброю, створювала дуже безвідповідальні ядерні загрози та поширювала неправдиві наративи про війну. Загарбницька війна росії та її наслідки суттєво вплинули на багато країн, зокрема через вплив на світову економіку, ціни на продовольство та товари. Європейський Союз продовжуватиме працювати з партнерами, щоб пом’якшити ці наслідки та надавати допомогу країнам і людям, які її найбільше потребують", — йдеться у заяві.

Єврорада обіцяє підтримувати відновлення України, і з цією метою "використовувати заморожені активи рф відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права".

Країни ЄС заявляють, що мають намір і надалі "підсилювати спільний тиск на росію, щоб вона припинила агресивну війну", і ухвалити не лише десятий пакет санкцій, а й низку кроків проти тих, хто намагається обійти обмеження, накладені Євросоюзом.

"Ми підтримуємо формулу миру президента Зеленського. Разом з нашими міжнародними партнерами ми подбаємо про перемогу України, повагу до міжнародного права, відновлення миру та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, відбудову України та здійснення справедливості. До того дня ми не відпочинемо", — наголосили у Єврораді.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр назвала десять основних перемог у війні з 24 лютого 2022 року. Вона вирішила нагадати про успіхи до річниці повномасштабного вторгнення рф.