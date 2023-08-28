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Украина готова воевать долго, но есть условие, — Зеленский

28 августа 2023 00:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украина готова воевать долго, но есть условие, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью. Фото: скриншон
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украина готова воевать длительное время, но при минимизации жертв.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время интервью телеканалу "1+1".

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Президент Владимир Зеленский дал большое интервью телеканалу "1+1". Он ответил на вопрос, готова ли Украина воевать долго.

"Израиль воюет. Смотря, какая это война. Мы готовы воевать в долгую, не теряя людей. Минимизировать жертвы, как с примером Израиля. Можно так жить", — заявил он.

Глава государства также ответил на вопрос, должна ли война перейти на российскую территорию.

"Я считаю, что это большой риск, что мы точно останемся сами", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов объяснил, почему так важно для Украины активно деоккупировать территории, вырывая их из лап РФ. По его словам, без активных действий ВСУ российские оккупанты могут "хоть всю жизнь" держать оборону.

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