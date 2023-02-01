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Украина готовится к большому контрнаступлению: эксперт назвал сроки

1 февраля 2023 10:55
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Украина готовит мощное контрнаступление - эксперт назвал месяцы
Фронтовая территория — это разные ландшафты, рельефы, соответственно, ВСУ будут задействовать разную технику
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Украинское контрнаступление может начаться раньше конца марта-начала апреля, чем в Украину прибудут западные танки. Ведь фронт — это разные ландшафты, рельефы, условия, и это позволит украинским войскам использовать то, что будет уже через месяц. К тому же быстрые подразделения — это не только танковая составляющая, что показала Харьковская операция.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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По его словам, при освобождении оккупированной Харьковщины ВСУ использовали среднюю и легкобронированную технику, которая очень быстро выбивала российских оккупантов с их позиций. Такой же сценарий можно реализовать на каком-нибудь другом плацдарме. И здесь вопрос в достаточно комфортных условиях для такого контрнаступления. Их следует сформировать, дождаться определенных факторов и т.п.

"Фронт — это разные ландшафты, рельефы, условия, и это позволит нам использовать то, что у нас будет уже через месяц. Если говорим о быстрых подразделениях, то это не только танковая составляющая. Мы же можем использовать наш ресурс для контрнаступления в смешанном типе. Поэтому активная его фаза может начаться гораздо раньше. Не исключаю, что по некоторым локациям и направлениям это может произойти уже в феврале",  уточнил Коваленко.

Александр Коваленко
Александр Коваленко

Эксперт также согласился с тезисом, что западная техника действительно едет долго. К тому же Украина получает разные типы танков от разных стран, которые прибудут после подготовки экипажа. Общее количество позволяет получить батальон танков, а в перспективе можем сформировать две полноценные бригады. Поэтому уже весной сможем сформировать бригаду западного образца танков.

Россия готовится к наступлению на Украину

Александр Коваленко считает, что вероятнее всего, в ближайшие месяцы российские войска постараются захватить всю Донецкую область, а вот сил пойти еще и в направлении Запорожья и даже Луганщины у них не хватит. Однако ВСУ не только готовы к такому развитию событий, но и будут истощать российские силы по направлению Бахмута и не давать возможности передислоцировать и перегруппировать оккупантов в другие направления.

По его словам, в случае очередной атаки, к которой готовится враг, цифры потерь у него будут значительно выше, чем сейчас. Напомним, что только за январь россия потеряла на поле боя более 25 тысяч человек. К тому же, по мнению Коваленко, в оккупантов сейчас огромные проблемы с комплектацией подразделений техникой.

Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

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