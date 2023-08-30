Украина модернизирует крылатые ракеты "Нептун": чем это поможет армии

Пуск ракеты "Нептун". Фото: google

В Украине модернизируют противокорабельные крылатые ракеты "Нептун". Известно, что они могут поражать отдаленные цели в РФ, что нельзя сделать благодаря вооружению, которое передают партнеры.

Об этом сообщает издание The Drive.

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Что известно о модернизированных ракетах

По информации издания, Украина планирует нанести удар по Москве и другим важным объектам в РФ. В этом поможет ракета "Нептун", модифицируемая в боеприпас класса "земля — земля". Пока удалось выработать несколько десятков таких ракет.

Сообщается, что обновленный наземный вариант крылатой ракеты "Нептун" можно запускать с той же пусковой установки, что и противокорабельный. Модифицированный боеприпас характеризуется дальностью около 400 километров и имеет нагрузку около 350 килограмм.

Мнение экспертов

По мнению экспертов издания, обновленный вариант ракеты "Нептун" станет "большим скачком в возможностях". Все потому, что такие ракеты невозможно заглушить с помощью радиоэлектронной борьбы. Так же их не так легко обнаружить на этапе окончательной атаки.

Напомним, в среду, 30 августа, оккупанты нанесли массированную атаку по Украине с помощью БпЛА и ракет. Силы ПВО ликвидировали более 20 воздушных целей. Впрочем, к сожалению, в результате падения обломков в Киеве и области возникли пожары. Также есть погибшие и пострадавшие. В своих соцсетях на террор россиян отреагировали знаменитости.

Добавим, что украинской армии требуется более новая модификация крылатой ракеты AGM-158 JASSM для использования на самолетах F-16. Но пока трудно спрогнозировать, получит ли Украина эти ракеты с дальностью полета более 900 километров.