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Украина может начать использовать F-16 уже зимой, — Wall Street Journal

10 сентября 2023 23:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Украина может начать использовать F-16 уже зимой, — Wall Street Journal
Истребитель F-16 во время полета в небе. Фото: army.mil
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украина надеется, что истребители F-16 можно будет использовать для боевых задач на передовой уже этой зимой. Однако Европа волнуется из-за обучения пилотов, поскольку есть определенные причины.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Что препятствует украинским пилотам в обучении на F-16

"Киевское военное руководство заявляет, что украинские пилоты могут принять участие в боевых действиях на истребителях F-16 уже этой зимой, что является более оптимистичным графиком, чем предварительные оценки, и может предоставить украинским войскам значительные новые возможности для ведения боевых действий в следующем году", — отмечает издание.

Украина вместе с союзниками убеждена, что несколько F-16 можно использовать в войне уже в феврале 2024 года. Единственным препятствием является недостаточное знание английского языка у некоторых пилотов, что препятствует быстрой передаче самолетов на передовую. Однако США могут подготовить летчиков, владеющих английским, уже через пять месяцев.

Несмотря на то, что некоторые чиновники считают недостаточное знание английского языка украинскими пилотами проблемой, командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что западные чиновники "чрезмерно озабочены" этим вопросом.

"Им нужно уметь управлять самолетом, им не нужно уметь читать Шекспира", — подчеркнул Ходжес.

Напомним, что бывший министр обороны Украины Алексей Резников ранее спрогнозировал, когда самолеты F-16 смогут защищать небо над Украиной. По его словам, вероятно, это произойдет уже следующей весной, в 2024 году. Ведь сейчас уже разрешено обучение украинских пилотов на истребителях.

Также мы сообщали, что Украина нуждается в около 160 новейших истребителях. Тогда у нее будут мощные военно-воздушные силы, которые смогут взять небо под свой контроль.

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