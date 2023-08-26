Украина может ускорить свое наступление на юге, — Reuters
Командование ВСУ считает, что украинские защитники прорвали самую сложную линию российской обороны на юге. Теперь, по его оценкам, наши воины смогут продвигаться быстрее.
Об этом пишет Reuters.
Что известно об успехах контрнаступления ВСУ
В июне Украина начала контрнаступление, но хорошо подготовленные линии обороны России, усиленные минными полями, замедлили их продвижение на юг к Азовому морю.
Украинские силы заявили в среду 23 августа, что подняли национальный флаг в поселке Работино на юге Запорожской области, примерно в 10 км (шесть миль) южнее прифронтового города Орехова.
"Мы не останавливаемся на этом", — сказал командир "Скала", который привел часть войск в Роботине и добавил, — "дальше у нас Бердянск, а дальше. Я сразу дал понять своим бойцам: наша цель — не Работино, наша цель — Азовское море".
Работино находится примерно в 100 км от Бердянска, порта на берегу Азовского моря, и в 85 км от стратегического города Мелитополя. Оба города оккупированы российскими войсками после полномасштабного вторжения Москвы в феврале прошлого года.
"Мы прошли основные дороги, которые были заминированы. Мы подходим к тем рубежам, где мы можем идти вперед. Я уверен, что отсюда мы уйдем быстрее", — заявил "Скала".
К тому же, по его словам, украинские войска сейчас вошли на территории, где были только группы "российского материально-технического обеспечения", и где он четко дал понять, что не ожидает, что оборону России будет так тяжело прорвать.
"Мы двигаемся дальше, чтобы освободить все наши земли", — отметил он.
Напомним, в сети опубликовали редкие кадры по передовой, на которых украинские защитники освобождают Работино.