Украина может ускорить свое наступление на юге, — Reuters

Воины ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб

Командование ВСУ считает, что украинские защитники прорвали самую сложную линию российской обороны на юге. Теперь, по его оценкам, наши воины смогут продвигаться быстрее.

Об этом пишет Reuters.

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В июне Украина начала контрнаступление, но хорошо подготовленные линии обороны России, усиленные минными полями, замедлили их продвижение на юг к Азовому морю.

Украинские силы заявили в среду 23 августа, что подняли национальный флаг в поселке Работино на юге Запорожской области, примерно в 10 км (шесть миль) южнее прифронтового города Орехова.

"Мы не останавливаемся на этом", — сказал командир "Скала", который привел часть войск в Роботине и добавил, — "дальше у нас Бердянск, а дальше. Я сразу дал понять своим бойцам: наша цель — не Работино, наша цель — Азовское море".

Работино находится примерно в 100 км от Бердянска, порта на берегу Азовского моря, и в 85 км от стратегического города Мелитополя. Оба города оккупированы российскими войсками после полномасштабного вторжения Москвы в феврале прошлого года.

"Мы прошли основные дороги, которые были заминированы. Мы подходим к тем рубежам, где мы можем идти вперед. Я уверен, что отсюда мы уйдем быстрее", — заявил "Скала".

К тому же, по его словам, украинские войска сейчас вошли на территории, где были только группы "российского материально-технического обеспечения", и где он четко дал понять, что не ожидает, что оборону России будет так тяжело прорвать.

"Мы двигаемся дальше, чтобы освободить все наши земли", — отметил он.

Напомним, в сети опубликовали редкие кадры по передовой, на которых украинские защитники освобождают Работино.