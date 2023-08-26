В Генштабе рассказали об успешных ударах ВСУ по врагу в течение суток

Украинский военный. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Продолжаются 549 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Бойцы ВСУ продолжают профессионально уничтожать оккупантов и вражескую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Они закрепляются на достигнутых рубежах, а также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Авиация Сил обороны в течение суток нанесла два удара по пунктам управления, десять ударов по районам сосредоточения личного состава и два — по зенитно-ракетным комплексам противника", — говорится в сообщении.

За сутки подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:

два зенитно-ракетных комплекса;

район сосредоточения личного состава российских оккупантов;

четыре артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные с каждым днем уничтожают все больше техники российских оккупантов. Враг остается на фронте без танков, боевых бронированных машин, артиллерийских систем, РСЗО и прочего. Бойцы ВСУ показали, как эффектно уничтожили танк противника.

Также мы писали, что подразделение Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины "Белый волк" уничтожает третий танковый полк российских оккупантов. Захватчики теряют важную военную технику для введения войны.

Добавим, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 640 российских захватчиков. Также враг в большом количестве теряет важную военную технику, в частности, танки, боевые бронированные машины и БпЛА.