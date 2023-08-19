Украина может разорвать сухопутный коридор РФ в Крым не только через Мелитополь, — ISW

Украинские военные. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Аналитики американского Института изучения войны отреагировали на оценки разведывательного сообщества США, что контрнаступление ВСУ не достигнет Мелитополя, поэтому Украина не сможет разорвать сухопутный коридор РФ в Крым. Там заявили, что освобождение города Запорожской области не является единственным способом.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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В ISW отметили, что из опубликованных отчетов непонятно, почему аналитики разведывательного сообщества США пришли к выводу, что Мелитополь является единственным способом, которым Украина может разорвать российский сухопутный коридор.

"Фактически ISW оценило, что у Украины много вариантов прерывания критически важных российских наземных коммуникаций вдоль северного побережья Азовского моря, лишь одним из которых является захват Мелитополя", — говорится в отчете.

К тому же 15 августа госсекретарь США Энтони Блинкен высказал мнение, отличающееся от предполагаемой оценки разведки. Он заявил, что перспективы контрнаступления Украины для получения значительных "стратегических достижений" будут оставаться неясными по крайней мере месяц или дольше.

"Преждевременно делать оценки относительно общего успеха текущих украинских контрнаступательных операций, которые происходят на нескольких направлениях продвижения к нескольким различным очевидным целям", — отмечают в ISW.

Аналитики подчеркивают, что контрнаступление ВСУ будет продолжительной, нелинейной серией операций, которые, вероятно, будут продолжать происходить в фазах разного темпа.

В ISW добавили, что украинские военные значительно ухудшают оборону российских сил, поэтому всеобщая деградация линии обороны РФ создает возможности для того, чтобы любой прорыв ВСУ был потенциально значимым в оперативном плане.

Напомним, согласно оценке разведки США, украинские силы не достигнут Мелитополя в этом году. Если этот прогноз окажется верным, это означает, что Киев не выполнит главную задачу контрнаступления — разрыв сухопутного коридора России в Крым.