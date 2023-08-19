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Україна може розірвати сухопутний коридор РФ до Криму не тільки через Мелітополь, — ISW

19 серпня 2023 07:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Україна може розірвати сухопутний коридор РФ до Криму не тільки через Мелітополь, — ISW
Українські військові. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Аналітики американського Інституту вивчення війни відреагували на оцінки розвідувального співтовариства США, що контрнаступ ЗСУ не досягне Мелітополя, тому Україна не зможе перервати сухопутний коридор РФ до Криму. Там заявили, що звільнення міста Запорізької області не є єдиним способом.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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В ISW наголосили, що з опублікованих звітів не зрозуміло, чому аналітики розвідувального співтовариства США дійшли висновку, що Мелітополь є єдиним способом, яким Україна може розірвати російський сухопутний коридор.

"Фактично ISW оцінило, що Україна має багато варіантів переривання критично важливих російських наземних комунікацій уздовж північного узбережжя Азовського моря, лише одним із яких є захоплення Мелітополя", — йдеться у звіті.

До того ж 15 серпня держсекретар США Ентоні Блінкен висловив думку, що відрізняється від передбачуваної оцінки розвідки. Він заявив, що перспективи контрнаступу України для отримання значних "стратегічних здобутків" залишатимуться неясними принаймні місяць або довше.

"Передчасно робити оцінки щодо загального успіху поточних українських контрнаступальних операцій, які відбуваються на кількох напрямках просування до кількох різних очевидних цілей", — зазначають в ISW.

Аналітики наголошують, що контрнаступ ЗСУ буде тривалою, нелінійною серією операцій, які, ймовірно, продовжуватимуть відбуватися у фазах різного темпу.

В ISW додали, що українські військові значно погіршують оборону російських сил, тому загальна деградація лінії оборони РФ створює можливості для того, щоб будь-який прорив ЗСУ був потенційно значущим в оперативному плані.

Нагадаємо, згідно з оцінкою розвідки США, українські сили не досягнуть Мелітополя цього року. Якщо цей прогноз виявиться вірним, це означатиме, що Київ не виконає головне завдання контрнаступу — розрізання сухопутного коридору Росії до Криму.

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