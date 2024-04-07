Украина может остаться без ракет ПВО — Зеленский назвал причину

Воронка после ракетного удара. Фото: 24tv.ua

В последнее время выросло количество российских атак на Украину. Президент Владимир Зеленский предупредил, что запасы противовоздушных ракет Украины могут иссякнуть.

Об этом сообщает The Guardian в воскресенье, 7 апреля.

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Почему у Украины могут закончиться ракеты

В своем обращении в субботу Зеленский отметил, что если атаки будут продолжаться с такой же интенсивностью, как в прошлом месяце, ракеты могут закончиться.

"Если они будут продолжать бить (Украину. — Ред) каждый день так, как это было за последний месяц, у нас могут закончиться ракеты, и партнеры это знают", — подчеркнул президент.

В интервью украинским СМИ он также сказал, что Украина сталкивается с нехваткой боеприпасов для проведения контрнаступления, но уже начала получать необходимую помощь от союзников.

Напомним, что в NYT рассказали, какую угрозу для Украины несет нехватка боеприпасов.

Ранее мы писали, что Украина стала получать больше боеприпасов для германских ЗРК "Гепард".