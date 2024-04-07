Україна може залишитися без ракет ППО — Зеленський назвав причину

Вирва після ракетного удару. Фото: 24tv.ua

Останнім часом зросла кількість російських атак на Україну. Президент Володимир Зеленський попередив, що запаси протиповітряних ракет України можуть вичерпатися.

Про це повідомляє The Guardian у неділю, 7 квітня.

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Чому в України можуть закінчитися ракети

У своєму зверненні в суботу Зеленський зазначив, що якщо атаки триватимуть з такою ж інтенсивністю, як у минулому місяці, то ракети можуть скінчитися.

"Якщо вони продовжуватимуть бити (по Україні. — Ред.) щодня так, як це було протягом останнього місяця, у нас можуть закінчитися ракети, і партнери це знають", — наголосив президент.

В інтерв’ю українським ЗМІ він також сказав, що наразі Україна стикається з нестачею боєприпасів для проведення контрнаступу, але вже почала отримувати необхідну допомогу від союзників.

Нагадаємо, що у NYT розповіли, яку загрозу для України несе нестача боєприпасів.

Раніше ми писали, що Україна почала отримувати більше боєприпасів для німецьких ЗРК "Гепард".