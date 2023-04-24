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Украина приближается к обмену "всех на всех" с РФ, — Буданов

24 апреля 2023 18:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украина приближается к обмену "всех на всех" с РФ, — Буданов
Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Фото: Виктор Ковальчук/УНИАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из российского плена уже удалось вернуть более 2,2 тысяч украинцев. Украина и Россия близятся к обмену в формате "всех на всех".

Об этом рассказал глава разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина.

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Обмен пленными в формате "всех на всех"

"По состоянию на сегодня уже обменяно более 2200 человек. Это беспрецедентный случай в мировой истории. Никто такого не вел. Все обмены идут после завершения боевых действий и никак не во время", отметил Буданов.

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Житомире рассказал, что Украина освободила из плена 2238 человек. Из них 140 — гражданские. По его словам, Украина продолжает активно работать над увольнением своих военных и гражданских.

Напомним, последний обмен пленными состоялся на Пасху. Тогда домой вернулись 130 украинцев.

Среди вернувшихся домой военных, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ДССТ. Также рядовые и сержанты, которые попадали в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях.

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