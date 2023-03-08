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Украина наращивает силы и технику для контрнаступления, — СМИ

8 марта 2023 12:14
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Украина активно готовится к контрнаступлению ВСУ, — The Economist
За последние несколько месяцев Украина получила много западного оружия
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Украинские военные активно готовятся к контрнаступлению. Для этого ВСУ в течение нескольких месяцев накапливают силу и технику.

Об этом пишет The Economist.

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Как отмечает издание, за последние несколько месяцев Украина получила "золотую" часть западного оружия. Это может свидетельствовать о том, что официальный Киев готовится к большому наступлению.

Так, из военной помощи, обещанной Пентагоном с начала войны, 40% поступило за последние 3 месяца. Поставки вооружений, согласованные в Германии в январе 2023 года, — две трети от общего количества, отправленного Украине в прошлом году.

Также журналисты отмечают, что Украина в ближайшее время получит не только танки, но и другую бронированную технику, которая играет значительную роль в наступательных действиях. Кроме того, издание подчеркивает, что украинская армия трансформируется и уже в скором времени треть войска будет комплектоваться по стандартам НАТО.

"Если в конце прошлого года соотношение украинских и западных комплектов составляло пять к одному, ожидается, что оно упадет — пяти к двум с поступлением помощи", – говорится в статье.

Напомним, накануне в МВД Украины заявили, что не видят признаков подготовки россии к новому наступлению, но усиливают границу.

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