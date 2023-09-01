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Украина получит первые танки Abrams уже в сентябре, — Politico

1 сентября 2023 12:05
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украина получит первые танки Abrams уже в сентябре, — Politico
Танк Абрамс. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Первая партия танков Abrams прибудет в Украину уже в сентябре. Из 31 одной обещанной машины ВСУ получат десять.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве США.

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Украина должна получить первые десять из 31 обещанного танка Abrams в середине сентября. Западные чиновники надеются, что прибытие танков даст силам Киева преимущество, которое им нужно, чтобы прорвать оборону России в изнурительном направлении.

Эти танки уже находятся в Германии на завершающем ремонте перед отправкой в Украину.

Издание также отмечает, что украинские бойцы уже завершили обучение на полигонах армии США в Германии и готовы получить танки в Украине.

Напомним, недавно мы писали, когда и как танки Abrams появятся на фронте и вступят в бой.

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