Украина получит первые танки Abrams уже в сентябре, — Politico

Танк Абрамс. Фото: google

Первая партия танков Abrams прибудет в Украину уже в сентябре. Из 31 одной обещанной машины ВСУ получат десять.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на собственные источники в оборонном ведомстве США.

Читайте также:

Танки Abrams для Украины.

Украина должна получить первые десять из 31 обещанного танка Abrams в середине сентября. Западные чиновники надеются, что прибытие танков даст силам Киева преимущество, которое им нужно, чтобы прорвать оборону России в изнурительном направлении.

Эти танки уже находятся в Германии на завершающем ремонте перед отправкой в Украину.

Издание также отмечает, что украинские бойцы уже завершили обучение на полигонах армии США в Германии и готовы получить танки в Украине.

Напомним, недавно мы писали, когда и как танки Abrams появятся на фронте и вступят в бой.