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Україна отримає перші танки Abrams вже у вересні, — Politico

1 вересня 2023 12:05
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Україна отримає перші танки Abrams вже у вересні, — Politico
Танк Abrams. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Перша партія танків Abrams прибуде до України вже у вересні. З 31 одної обіцяної машини ЗСУ отримають десять.

Про це повідомляє Politico із посиланням на власні джерела в оборонному відомстві США. 

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Україна має отримати перші десять із 31 обіцяного танка Abrams у середині вересня. Західні чиновники сподіваються, що прибуття танків дасть силам Києва перевагу, яка їм потрібна, щоб прорвати оборону Росії у виснажливому напрямку.

Ці танки вже перебувають у Німеччині на завершальному ремонті перед відправкою в Україну.

Видання також зазначає, що українські бійці вже завершили навчання на полігонах армії США в Німеччині і готові отримати танки в Україні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, коли і як танки Abrams з'являться на фронті та вступлять у бій.

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