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Украина получит от союзников меньше танков, чем обещали, — Bloomberg

15 февраля 2023 21:25
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь
Украина получит от союзников меньше танков, чем обещали
Батальон из 30 танков Leopard 2 отправить не удастся / Фото: REUTERS/Kacper Pempel
vladymyr-kozyr.jpg - Владимир Козырь

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что западные союзники пытаются собрать два полных батальона танков Leopard 2 для отправки в Украину, как было обещано. Германия и Португалия являются единственными двумя странами, которые обязались отправить версию A6 Leopard 2, причем 14 пообещало правительство в Берлине и три от Португалии.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Писториус заявил журналистам, что размера батальона из 30 танков отправить не удастся.

Польша собрала около 30 единиц более старой версии A4 Leopard 2, что почти достаточно для стандартного украинского батальона из 31 человека, но многие из них в плохом состоянии и нуждаются в ремонте, прежде чем их можно будет развернуть, сказал Писториус. В Украину эти танки попадут только в конце апреля.

Признание министра знаменует собой неудачу в попытках западных союзников помочь украинской армии справиться с ожидаемой интенсификацией боев в ближайшие недели.

В конце прошлого месяца канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия и ее союзники быстро создадут для Украины два батальона боевых танков, а США пообещали прислать 31 эквивалент M1 Abrams.

Напомним, ранее стало известно, что Украина получит от партнеров современные германские танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Владимир Зеленский поблагодарил канцлера Германии Олафа Шольца за передачу Украине танков Leopard. По словам гаранта, этот шаг — зеленый свет всем остальным партнерам по аналогичному оружию.

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