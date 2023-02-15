Україна отримає від союзників менше танків, ніж обіцяли

Батальйон з 30 танків Leopard 2 відправити не вдасться / Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що західні союзники намагаються зібрати два повних батальйони танків Leopard 2 для відправки в Україну, як було обіцяно. Німеччина та Португалія є єдиними двома країнами, які взяли на себе зобов’язання відправити версію A6 Leopard 2, причому 14 пообіцяв уряд у Берліні та три від Португалії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Деталі

Пісторіус заявив журналістам, що розміру батальйону з 30 танків відправити не вдасться.

Польща зібрала близько 30 одиниць старішої версії A4 Leopard 2, що майже достатньо для стандартного українського батальйону з 31 особи, але багато з них у поганому стані та потребують ремонту, перш ніж їх можна буде розгорнути, сказав Пісторіус. В Україну ці танки потраплять лише наприкінці квітня.

Визнання міністра знаменує собою невдачу в спробах західних союзників допомогти українській армії впоратися з очікуваною інтенсифікацією боїв найближчими тижнями.

Наприкінці минулого місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина та її союзники швидко створять для України два батальйони бойових танків, а США пообіцяли надіслати 31 еквівалент M1 Abrams.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна отримає від партнерів сучасні німецькі танки Leopard 2. Німеччина офіційно підтвердила свої наміри.

Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за передачу Україні танків Leopard. За словами гаранта, цей крок — зелене світло усім іншим партнерам щодо аналогічної зброї.