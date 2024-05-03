Украина получит от США новейшие дроны с бортовым вооружением — что это за оружие

Боец ВСУ с дроном. Telegram Владимира Зеленского

Соединенные Штаты Америки передадут Украине ударные дроны последнего поколения Felon с огнестрельным оружием на борту. Компания-производитель Felon Aero уже объявила о старте серийного производства спецзаказа для Киева, который профинансирует Пентагон.

Об этом сообщает европейский техножурнал Defence Industry Europe.

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Как отмечается, производству дронов для ВСУ способствовал принятый законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине.

Дрон Felon 1.0. Источник: Feloni Aero

"Благодаря непреклонной поддержке со стороны правительства Соединенных Штатов, в том числе и недавнего законопроекта о расходах, мы готовы внести свой вклад в усилия Украины в области обороны, поставив передовые вооруженные БпЛА, переосмысливающие парадигму современной войны", — сказал гендиректор Feloni Aero Тодд Данфи.

Дрон Felon X с ракетой Spike. Источник: Feloni Aero

Как отмечается, речь идет о дронах из тройного кевларового слоя Felon 1.0 и Felon Х. Первый имеет сменный 5,56-мм пулемет и высокократную видеокамеру с тепловизором и ПНВ, и может эффективно себя зарекомендовать в разведке, во время городских боев, а также способен наносить удар по малым группам врага абсолютно бесшумно с помощью сменного глушителя для пулемета.

Второй способен нести на себе ракету Spike — самую маленькую управляемую ракету в мире. Однако точные характеристики дрона компания засекретила.

Эти беспилотники позволят украинским защитникам эффективно решать боевые задачи по различным ступеням опасности благодаря установленному и сменному курсовому вооружению. Их конструкция должна обеспечить непревзойденную точность, маневренность, эффективность и надежность. К тому же дроны имеют электрический двигатель, обеспечивающий совершенно бесшумную работу.

Напомним, в Великобритании рассматривается возможность закупить китайские детали для беспилотников в качестве помощи Украине.

Кроме того, правительство Канады в рамках Коалиции дронов передаст Киеве 450 многоцелевых беспилотников R70 SkyRanger.