Украина получит от США новейшие дроны с бортовым вооружением — что это за оружие
Соединенные Штаты Америки передадут Украине ударные дроны последнего поколения Felon с огнестрельным оружием на борту. Компания-производитель Felon Aero уже объявила о старте серийного производства спецзаказа для Киева, который профинансирует Пентагон.
Об этом сообщает европейский техножурнал Defence Industry Europe.
США дадут Украине самые передовые дроны
Как отмечается, производству дронов для ВСУ способствовал принятый законопроект о предоставлении дополнительной помощи Украине.
"Благодаря непреклонной поддержке со стороны правительства Соединенных Штатов, в том числе и недавнего законопроекта о расходах, мы готовы внести свой вклад в усилия Украины в области обороны, поставив передовые вооруженные БпЛА, переосмысливающие парадигму современной войны", — сказал гендиректор Feloni Aero Тодд Данфи.
Как отмечается, речь идет о дронах из тройного кевларового слоя Felon 1.0 и Felon Х. Первый имеет сменный 5,56-мм пулемет и высокократную видеокамеру с тепловизором и ПНВ, и может эффективно себя зарекомендовать в разведке, во время городских боев, а также способен наносить удар по малым группам врага абсолютно бесшумно с помощью сменного глушителя для пулемета.
Второй способен нести на себе ракету Spike — самую маленькую управляемую ракету в мире. Однако точные характеристики дрона компания засекретила.
Эти беспилотники позволят украинским защитникам эффективно решать боевые задачи по различным ступеням опасности благодаря установленному и сменному курсовому вооружению. Их конструкция должна обеспечить непревзойденную точность, маневренность, эффективность и надежность. К тому же дроны имеют электрический двигатель, обеспечивающий совершенно бесшумную работу.
Напомним, в Великобритании рассматривается возможность закупить китайские детали для беспилотников в качестве помощи Украине.
Кроме того, правительство Канады в рамках Коалиции дронов передаст Киеве 450 многоцелевых беспилотников R70 SkyRanger.
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