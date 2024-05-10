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Украина получила от Чехии первый тренажер истребителя F-16

10 мая 2024 13:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украина получила от Чехии первый тренажер истребителя F-16
Украинский военный использует тренажер истребителя F-16. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал, что Чехия передала Украине первый тренажер истребителя F-16. Его тестирует одна из бригад тактической авиации.

Об этом Николай Олещук сообщил в Telegram в пятницу, 10 мая.

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Основной модуль тренажера уже тестируется и готовится к эксплуатации украинскими специалистами.

"Спасибо всем, кто помогает Украине укреплять авиационную компоненту. Конечно, кроме самих F-16, нам надо создавать мощную учебно-материальную базу для нашей молодежи", — подчеркнул Олещук.

Он призвал украинских союзников присоединяться к этой инициативе.

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Пост Олещука. Фото: скриншот

Напомним, Воздушные силы Украины продемонстрировали истребители F-16, которые передадут Украине. На них уже нанесены украинские опознавательные знаки.

Также Нидерланды намерены начать поставки истребителей F-16 в Украину этой осенью. Ранее нидерландский министр обороны Кайса Оллонгрен анонсировала планы передачи Украины 24 многоцелевых истребителей F-16.

украинцы
Чехия
Украина
самолеты
истребитель

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