Руководство ЦИК РФ. Фото: Офис генпрокурора

Украина выдвинула обвинение руководству в ЦИК России в посягательстве на территориальную целостность Украины. По данным расследования, подозреваемые активно содействовали проведению так называемых референдумов на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Обвинения руководству ЦИК РФ

В сообщении говорится, что подозрения выдвинуты главе, заместителю главы и секретарю центральной избирательной комиссии РФ. При этом расследование указывает, что указанные лица активно участвовали в организации так называемых "референдумов" в оккупированных районах Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона, размещая сведения о них на официальных веб-сайтах ЦИК РФ.

Дополнительно, эти действия поддержали нелегальное присоединение участка украинской территории, предусмотрев организацию таких "выборов" в указанных районах 10 сентября 2023 года.

Руководство ЦИК РФ. Фото: Офис генпрокурора

Руководство ЦИК РФ. Фото: Офис генпрокурора

Напомним, что Служба безопасности Украины задержала агента-снайпера РФ, который готовил покушение на командование ВСУ в Запорожской области. Накануне были задержаны два лидера враждебной группировки, а позже был выявлен их соучастник, который хранил оружие и боеприпасы под кроватью своей 6-летней дочки в домашних условиях.

Также мы сообщали, что в Киевской области СБУ задержала коллаборанта, пытавшегося проникнуть в десантные подразделения Вооруженных сил Украины. Целью был сбор разведданных для России.