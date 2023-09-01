Україна підозрює керівництво ЦВК РФ у посяганні на територіальну цілісність України

Керівництво ЦВК РФ. Фото: Офіс генпрокурора

Україна висунула звинувачення керівництву у ЦВК Росії у зазіханні на територіальну цілісність України. За даними розслідування, підозрювані активно сприяли проведенню про референдуми на окупованих територіях України.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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У повідомленні йдеться, що підозри висунуті голові, заступнику голови та секретареві центральної виборчої комісії РФ. При цьому розслідування вказує, що зазначені особи брали активну участь в організації так званих "референдумів" в окупованих районах Донецька, Луганська, Запоріжжя та Херсона, розміщуючи відомості про них на офіційних вебсайтах ЦВК РФ.

Додатково ці дії підтримали нелегальне приєднання ділянки української території, передбачивши організацію таких "виборів" у зазначених районах 10 вересня 2023 року.

Керівництво ЦВК РФ. Фото: Офіс генпрокурора

Керівництво ЦВК РФ. Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала агента-снайпера РФ, який готував замах на командування ЗСУ у Запорізькій області. Напередодні було затримано двох лідерів ворожого угруповання, а пізніше було виявлено їхнього співучасника, який зберігав зброю та боєприпаси під ліжком своєї 6-річної доньки в домашніх умовах.

Також ми повідомляли, що на Київщині СБУ затримала колаборанта, який намагався проникнути в десантні підрозділи Збройних сил України. Метою був збір розвідданих для Росії.