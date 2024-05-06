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Украина начала собственное производство боеприпасов, но его пока недостаточно

6 мая 2024 13:17
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украина начала собственное производство боеприпасов, но его пока недостаточно
Производство снарядов. Иллюстративное фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в понедельник, 6 мая, перед началом форума в Брюсселе заявил, что в Украине уже начали собственное производство боеприпасов. Однако мы все равно рассчитываем на поставки от стран-партнеров.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

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"Мы начали производить артиллерийские боеприпасы, но, как и по другим позициям, их никогда не будет достаточно производиться в Украине", — сказал министр.

Однако он подчеркнул, что сколько бы ни производила промышленность и как бы она ни увеличивала собственные возможности — Украина все равно будет зависеть от поставок извне.

В то же время, Камышин отметил, что украинская промышленность ежедневно меняется и становится другой. Но сейчас главная задача команды Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности — найти дополнительное финансирование для Сил обороны в Украине, чтобы развить возможности в производстве широкой номенклатуры военного оборудования, начиная от военной техники и беспилотников и наземных комплексов.

"Мы уже способны, у нас есть дополнительные не законтрактованные способности. Мы хотим, чтобы они были профинансированы на средства европейских средств", — отметил министр.

По его словам, сегодня все эти вещи можно производить в Украине в большем объеме и это самый быстрый и верный способ, как помочь Силам обороны. Поэтому мы ищем возможность организовать закупку этой продукции у внутренних производителей за европейские средства и оставлять ее в Украине.

Ранее издание Bild писало, что украинские военные прекратили экономить боеприпасы для ударов по российским целям на Донецком направлении. Это, по мнению специалистов, произошло после того, как США приняли военную помощь для Украины.

Кроме того, в течение года немецкий оборонный концерн Rheinmetall намерен доставить Украине "сотни тысяч" экспериментальных артиллерийских боеприпасов.  

  

Александр Камышин
боеприпасы
Минстратегпром
война в Украине
производство

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