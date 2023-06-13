Украина подала запрос в Австралию по поводу истребителей F-18

Австралийские истребители F-18. Фото: google

Украина направила запрос в Австралию относительно снятых с эксплуатации истребителей F-18. Наша страна рассматривает передачу этого оружия в надежде усилить защиту неба над Киевом.

Об этом сообщает посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.

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Так, речь идет о 41 истребителе F-18, которые хранятся на авиабазе к северу от Сиднея.

"Был запрос на информацию. Украина рассматривает возможности истребителей, включая это", — говорит Мирошниченко.

Отмечается, что несколько западных стран не прочь передать Украине истребители F-16. Однако интерес к австралийским самолетам впервые публично обсуждается.

Напомним, Украина обратилась в Австралию с просьбой предоставить бронеавтомобили Hawkie. А также призвала официальный Сидней присоединиться к международной "танковой коалиции".

Добавим, что 2 июня глава Минобороны Украины Алексей Резников встретился с министром обороны Австралии Ричардом Марлзом. Они обсудили будущий пакет безопасности помощи. Правительство Австралии объявит его уже в июле.