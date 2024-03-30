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Украина поставляет на фронт макеты оружия, РФ воспринимает их за цели, — The Telegraph

30 марта 2024 12:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Украина поставляет на фронт макеты оружия, РФ воспринимает их за цели, — The Telegraph
Муляж пушки. Фото: The Telegraph
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украина массово поставляет макеты военной техники на фронт. Главной задачей таких моделей является истощение врага и обнаружение его позиций.

Об этом пишет The Telegraph.

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Использование макетов оружия

Издание пообщалось с архитектором, производящим муляжи техники. По словам мужчины, в последние месяцы он работает сверхурочно.

Работая на секретном складе, Роман с группой волонтеров строит макеты ракетных установок и артиллерийских орудий в натуральную величину.

муляж техники
Муляж. Фото: The Telegraph

Целью этого является введение в заблуждение россиян и использование врагом как можно больше боеприпасов для уничтожения фальшивых целей.

Команда, занимающаяся производством, стремится сделать модели как можно "реалистичнее и дешевле" — в ход идет все, что валяется в мастерской: пеноблоки, использованные шины, обрезки дерева, листовой металл и пластиковые трубки.

муляж техники
Муляж. Фото: The Telegraph

Известно, что решение по созданию муляжей было принято после того, как украинский Главнокомандующий Александр Сырский признал, что у российских войск в шесть раз больше боеприпасов, чем у ВСУ.

За последний год на производстве было создано более 200 имитационных пусковых установок противотанковых управляемых ракет "Стугна" и две гаубические артиллерийские пушки Д-20 — они были развернуты по всей линии фронта.

Разработка первой имитационной ракетной установки заняла два месяца и стоила около 3000-4000 гривен. С этого времени процесс производства наладили, создавая новые муляжи за считанные дни и снизив цену до 1000 гривен.

Издание пишет, что успех команды Романа измеряется количеством уничтоженных минно-взрывных устройств. Муляжи также имеют практическую пользу, помогая направлять украинские удары.

"Когда российские солдаты уничтожают эти макеты, наши военные могут видеть их позиции и атаковать их", — отметил мужчина.

Он подчеркнул, что основная идея этих моделей — истощить врага и увидеть его позицию, однако Украине нужно настоящее оружие, чтобы выиграть войну.

Напомним, в рамках чешской инициативы по закупке артиллерийских снарядов предполагается поставка миллиона боеприпасов для Украины. Также существует вероятность, что их доставят гораздо раньше.

Также Украина стремительно наращивает производство собственного оружия. На это правительство выделило почти 1,4 млрд долларов в 2024 году.

ВСУ
обстрелы
военная техника
оккупанты
война в Украине

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