Україна постачає на фронт макети зброї, РФ сприймає їх за цілі, — The Telegraph

Муляж гармати. Фото: The Telegraph

Україна масово постачає макети військової техніки на фронт. Головним завданням таких моделей є виснаження ворога і виявлення його позицій.

Про це пише The Telegraph.

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Використання макетів зброї

Видання поспілкувалося з архітектором, який виготовляє муляжі техніки. За словами чоловіка, останніми місяцями він працює понаднормово.

Працюючи на секретному складі, пан Роман з групою волонтерів будує макети ракетних установок та артилерійських гармат у натуральну величину.

Муляж. Фото: The Telegraph

Метою цього є введення в оману росіян та використання ворогом якомога більше боєприпасів на знищення фальшивих цілей.

Команда, що займається виробництвом, прагне зробити моделі якомога "реалістичнішими і дешевшими" — в хід іде все, що валяється в майстерні: піноблоки, використані шини, обрізки дерева, листовий метал і пластикові трубки.

Муляж. Фото: The Telegraph

Відомо, що рішення зі створення муляжів було ухвалено після того, як український Головнокомандувач Олександр Сирський визнав, що російські війська мають у шість разів більше боєприпасів, аніж ЗСУ.

За останній рік на виробництві було створено понад 200 імітаційних пускових установок протитанкових керованих ракет "Стугна" та дві гаубичні артилерійські гармати Д-20 — вони були розгорнуті по всій лінії фронту.

Розробка першої імітаційної ракетної установки тривала два місяці та коштувала близько 3000-4000 гривень. Відтоді процес виробництва налагодився, створюючи нові муляжі за лічені дні і знизивши ціну до 1000 гривень.

Видання пише, що успіх команди пана Романа вимірюється кількістю знищених мінно-вибухових пристроїв. Муляжі також мають практичну користь, допомагаючи спрямовувати українські удари.

"Коли російські солдати знищують ці макети, наші військові можуть бачити їхні позиції й атакувати їх", — зауважив чоловік.

Він наголосив, що основна ідея цих моделей — виснажити ворога і побачити його позицію, однак Україні потрібна справжня зброя, аби виграти війну.

Нагадаємо, у рамках чеської ініціативи з закупівлі артилерійських снарядів передбачається постачання мільйона боєприпасів для України. Також існує ймовірність, що їх доставлять значно раніше.

Також Україні стрімко нарощує виробництво власної зброї. На це уряд виділив майже 1,4 млрд доларів у 2024 році.