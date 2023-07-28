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Украина постепенно продвигается к югу от Бахмута, — Минобороны

28 июля 2023 00:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Украина постепенно продвигается к югу от Бахмута, — Минобороны
Бойцы ВСУ продвигаются вперед и освобождают территорию. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинские военные ведут изнурительные бои южнее Бахмута с конечной целью перерезать российские пути поставки в разрушенный восточный город.

Об этом пишет агентство CNN.

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Аналитики издания утверждают, что Украина в последнее время стала активнее вести боевые действия на фронте. И основываются их выводы на последних отчетах Министерства обороны Украины.

"Украина постепенно продвигается к югу от Бахмута, продолжаются бои в Клещиевке, Курдюмовке и Андреевке — трех селах к югу от города", — сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram и в эфире Национального телемарафона "Єдині новини".

При этом она отметила, что практически еженедельно украинские воины уничтожают десятки складов с оружием, за день ликвидируют сотни российских оккупантов и технику.

"Мы уже видим признаки того, что врагу все сложнее и сложнее сопротивляться. И наши защитники полны сил для того, чтобы двигаться дальше", — заявила Анна Маляр.

Также заместитель министра обороны отметила, что постепенное, но уверенное наступление наших военных происходит на южных направлениях — Мелитопольском и Бердянском.

Напомним, аналитики издания New York Times считают, что главного удара новой фазы контрнаступления Сил обороны следует ожидать на юге Украины. И в случае успеха эта операция может занять от одной до трех недель.

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