Україна поступово просувається на південь від Бахмута, — Міноборони
Українські військові ведуть виснажливі бої на південь від Бахмута з кінцевою метою перерізати російські шляхи постачання до зруйнованого східного міста.
Про це пише агенція CNN.
Успіхи ЗСУ на фронті
Аналітики видання стверджують, що Україна останнім часом стала більш активно вести бойові дії на фронті. І грунтуються їхні висновки на останніх звітах від Міністерства оборони України.
"Україна поступово просувається на південь від Бахмута, тривають бої в Кліщіївці, Курдюмівці та Андріївці — трьох селах на південь від міста", — повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram та в етері Національного телемарафону "Єдині новини".
При цьому вона зазначила, що практично щотижня українські воїни знищують десятки складів зі зброєю, за день ліквідують сотні російських окупантів і техніку.
"Ми вже бачимо ознаки того, що ворогові все складніше і складніше чинити опір. І наші захисники сповнені сил для того, щоб рухатися далі", — заявила Ганна Маляр.
Також заступниця міністра оборони зауважила, що поступовий, але впевнений наступ наших військових відбувається на південних напрямках — Мелітопольському та Бердянському.
Нагадаємо, аналітики видання New York Times вважають, що головного удару нової фази контрнаступу Сил оборони варто чекати на півдні України. І в разі успіху ця операція може тривати від одного до трьох тижнів.