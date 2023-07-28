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Україна поступово просувається на південь від Бахмута, — Міноборони

28 липня 2023 00:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Україна поступово просувається на південь від Бахмута, — Міноборони
Бійці ЗСУ просуваються вперед і звільняють територію. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Українські військові ведуть виснажливі бої на південь від Бахмута з кінцевою метою перерізати російські шляхи постачання до зруйнованого східного міста.

Про це пише агенція CNN.

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Аналітики видання стверджують, що Україна останнім часом стала більш активно вести бойові дії на фронті. І грунтуються їхні висновки на останніх звітах від Міністерства оборони України.

"Україна поступово просувається на південь від Бахмута, тривають бої в Кліщіївці, Курдюмівці та Андріївці — трьох селах на південь від міста", — повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram та в етері Національного телемарафону "Єдині новини".

При цьому вона зазначила, що практично щотижня українські воїни знищують десятки складів зі зброєю, за день ліквідують сотні російських окупантів і техніку.

"Ми вже бачимо ознаки того, що ворогові все складніше і складніше чинити опір. І наші захисники сповнені сил для того, щоб рухатися далі", — заявила Ганна Маляр.

Також заступниця міністра оборони зауважила, що поступовий, але впевнений наступ наших військових відбувається на південних напрямках — Мелітопольському та Бердянському.

Нагадаємо, аналітики видання New York Times вважають, що головного удару нової фази контрнаступу Сил оборони варто чекати на півдні України. І в разі успіху ця операція може тривати від одного до трьох тижнів.

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