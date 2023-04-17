Украина вернула домой 2235 военных: что известно

Возвращены украинские защитники. Фото: Анна Маляр

Координационный штаб по обращению с военнопленными ГУР МОУ в сотрудничестве с Офисом Президента с начала полномасштабного вторжения вернули в Украину 2235 человек.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.

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"Обмен и обращение с военнопленными — это еще одно доказательство цивилизованности Украинского государства даже в условиях такой разрушительной войны. Еще раз у нас прекрасные новости. Еще 130 украинских защитников удалось освободить из российского плена на Пасху", — говорится в сообщении.

Маляр отмечает, что Украина с 24 февраля 2022 впервые с начала войны, то есть с 2014 года, организовала в полном соответствии с нормами международного права процесс обмена и обращения с военнопленными.

Механизм обмена военнопленными

Сообщается, что весной 2022 года был запущен новый эффективный цивилизованный государственный механизм обмена и обращения с военнопленными.

"11 марта 2022 года был создан Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными при Главном управлении разведки Минобороны. Штаб координирует деятельность более десяти государственных институций, участвующих в процессах обмена и обращения с военнопленными", — информирует Анна Маляр.

Обращение с военнопленными врага

Отмечается, что созданы условия для содержания военнопленных врага в соответствии с Женевскими конвенциями, а также урегулирована логистика военнопленного врага с момента задержания до доставки в лагерь.

Напомним, что на Пасху, 16 апреля, состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулись 130 защитников.