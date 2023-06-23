Украина вернула тела еще 51 погибшего защитника

Погибшие защитники Украины. Фото: Вечерний Киев

Украине удалось вернуть тела 51 погибшего защитника. Родным передали тела украинских военнослужащих, отдавших свою жизнь за родную землю.

Об этом сообщил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

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Как произошло возвращение

"Репатриация тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями", — подчеркнул Котенко.

По его словам, процесс возвращения тел украинских защитников продолжается в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Он напомнил, что работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247 .

Если возникают вопросы по выходным дням, можете обращаться в Viber и Telegram по телефону: (095) 896-04-21.

Возвращение из русского плена

Известно, что 11 июня из российского плена домой вернулись 95 украинцев — защитники "Азовстали", острова Змеиный и Бахмута.

Кроме того, удалось вернуть участников спецоперации, летевших на вертолете в окруженный Мариуполь, на "Азовсталь". Многие украинские воины находились в плену ранеными.

Напомним, ранее во время обмена один из российских пленных отказался возвращаться в РФ и вступил в ряды Российского Добровольческого Корпуса. Им оказался не просто военнослужащий РФ, а член ПИК "Вагнер" Владислав Измайлов, который будет воевать против "своих".