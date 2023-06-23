Україна повернула тіла ще 51 загиблого захисника

Загиблі захисники України. Фото: Вечірній Київ

Україні вдалося повернути тіла 51 загиблого захисника. Рідним передали тіла українських військовослужбоців, які віддали свої життя за рідну землю.

Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

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Як відбулося повернення

"Репатріація тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями", — наголосив Котенко.

За його словами, процес повернення тіл українських захисників продовжується відповідно до норм Женевської конвенції.

Він нагадав, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

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Повернення з російського полону

Відомо, що 11 червня з російського полону додому повернулись 95 українців — це захисники "Азовсталі", острова Зміїний та Бахмута.

Крім того, вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на "Азовсталь". Багато українських воїнів перебували в полоні пораненими.

Нагадаємо, раніше під час обміну один із російських полонених відмовився повертатися в РФ та вступив в ряди Російського Добровольчого Корпусу. Ним виявився не просто військовослужбовець РФ, а член ПВК "Вагнер" Владислав Ізмайлов, який буде воювати проти "своїх".