Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Україна повернула тіла ще 51 загиблого захисника arrow

Україна повернула тіла ще 51 загиблого захисника

23 червня 2023 12:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Україна повернула тіла ще 51 загиблого захисника
Загиблі захисники України. Фото: Вечірній Київ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Україні вдалося повернути тіла 51 загиблого захисника. Рідним передали тіла українських військовослужбоців, які віддали свої життя за рідну землю.

Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

Читайте також:

Як відбулося повернення

"Репатріація тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями", — наголосив Котенко.

За його словами, процес повернення тіл українських захисників продовжується відповідно до норм Женевської конвенції.

Він нагадав, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247.

Якщо виникають питання у вихідні дні, можете звертатися у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.

Повернення з російського полону

Відомо, що 11 червня з російського полону додому повернулись 95 українців — це захисники "Азовсталі", острова Зміїний та Бахмута. 

Крім того, вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на "Азовсталь". Багато українських воїнів перебували в полоні пораненими.

Нагадаємо, раніше під час обміну один із російських полонених відмовився повертатися в РФ та вступив в ряди Російського Добровольчого Корпусу. Ним виявився не просто військовослужбовець РФ, а член ПВК "Вагнер" Владислав Ізмайлов, який буде воювати проти "своїх".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB