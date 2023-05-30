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Украина вернула тела еще 79 погибших защитников

30 мая 2023 12:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украина вернула тела еще 79 погибших защитников
Похороны украинского военного. Фото: Вечерний Киев
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во вторник, 30 мая, Украина вернула тела еще 79 погибших защитников. Тела защитников будут переданы их семьям для достойного захоронения.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

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"Сегодня удалось вернуть домой тела 79 погибших украинских защитников. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного из пропавших без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", говорится в сообщении.

Отметим, что передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. Тела защитников будут переданы их семьям для достойного захоронения.

В Минреинтеграции напомнили, что в Украине работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247.

Напомним, 6 мая состоялся очередной обмен пленными. Домой из российского плена вернулись 42 защитника и трое защитниц "Азовстали".

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