Україна повернула тіла ще 80 загиблих захисників

Машини Червного Хреста під час обміну. Фото: Мінреінтеграції

У п'ятницю, 5 травня, Україна повернула додому тіла 80 полеглих захисників. Тепер їх передадуть рідним для поховання.

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

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Зазначається, що передача тіл із тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

Передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій. Тепер їх передадуть рідним для поховання.

Гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти

У Мінреінтеграції нагадали, що в Україні працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. Повідомити про зниклих також можна особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.

У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, 14 квітня Україна повернула тіла ще 82 військових.

Додамо, 10 квітня додому на Херсонщину повернули 24 дитини, яких незаконно утримували російські окупанти. Дітей годинами допитували росіяни і змушували зніматись у пропагандистських репортажах.

Також у Мінреінтеграції раніше розповіли, як депортовані українці можуть оформити документи для повернення додому. Для повернення депортованих українська влада розробила варіант із оформленням тимчасового посвідчення. Заяву про його отримання можуть подати навіть родичі депортованих.