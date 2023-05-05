Украина вернула тела еще 80 погибших защитников
В пятницу, 5 мая, Украина вернула домой тела 80 погибших защитников. Теперь их передадут родным для погребения.
Об этом сообщили в Минреинтеграции.
Украина 5 мая вернула тела еще 80 погибших защитников
Отмечается, что передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.
Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. Теперь их передадут родным для погребения.
Горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести
В Минреинтеграции напомнили, что в Украине работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. Сообщить о пропавших можно также лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26.
В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.
Напомним, 14 апреля Украина вернула тела еще 82 погибших военных.
Добавим, 10 апреля домой в Херсонскую область вернули 24 ребенка, которых незаконно удерживали российские оккупанты. Детей часами допрашивали россияне и снимали в пропагандистских репортажах.
Также в Минреинтеграции ранее рассказали, как депортированные украинцы могут оформить документы для возвращения домой. Для возвращения депортированных украинские власти разработали вариант с оформлением временного удостоверения. Заявление о его получении могут подать даже родственники депортированных.