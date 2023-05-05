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Украина вернула тела еще 80 погибших защитников

5 мая 2023 13:01
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Украина вернула тела еще 80 погибших защитников
Машины Красного Креста при обмене. Фото: Минреинтеграции
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 5 мая, Украина вернула домой тела 80 погибших защитников. Теперь их передадут родным для погребения.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

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Украина 5 мая вернула тела еще 80 погибших защитников

Отмечается, что передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.

Передача тел погибших военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций. Теперь их передадут родным для погребения.

Горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести

В Минреинтеграции напомнили, что в Украине работает горячая линия Уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. Сообщить о пропавших можно также лично Уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26.

В выходные можно отправлять сообщения в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Напомним, 14 апреля Украина вернула тела еще 82 погибших военных.

Добавим, 10 апреля домой в Херсонскую область вернули 24 ребенка, которых незаконно удерживали российские оккупанты. Детей часами допрашивали россияне и снимали в пропагандистских репортажах.

Также в Минреинтеграции ранее рассказали, как депортированные украинцы могут оформить документы для возвращения домой. Для возвращения депортированных украинские власти разработали вариант с оформлением временного удостоверения. Заявление о его получении могут подать даже родственники депортированных.

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