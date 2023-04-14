З фронту повернули тіла ще 82 захисників України
Сьогодні, 14 квітня, Україна повернула тіла ще 82 полеглих захисників. Гарячі лінії Уповноваженого зі зниклих безвісти продовжують працювати щодня.
Про це інформує Мінренінтеграції.
Повернення тіл захисників України
Сьогодні Україні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих українських військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.
Зазначимо, що передача тіл загиблих оборонців здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.
Влада України нагадує, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти:
- 0800 339 247
- 099 792 01 26
У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер:
- 095 896 04 21
Нагадаємо, що Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив, що Збройні Сили України мають не один варіант розвитку подій на фронті.