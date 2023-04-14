З фронту повернули тіла ще 82 захисників України

Повертають з фронту тіла українських військових. Фото: Уніан

Сьогодні, 14 квітня, Україна повернула тіла ще 82 полеглих захисників. Гарячі лінії Уповноваженого зі зниклих безвісти продовжують працювати щодня.

Про це інформує Мінренінтеграції.

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Сьогодні Україні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих українських військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

Зазначимо, що передача тіл загиблих оборонців здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.

Влада України нагадує, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти:

0800 339 247

099 792 01 26

У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер:

095 896 04 21

Нагадаємо, що Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив, що Збройні Сили України мають не один варіант розвитку подій на фронті.