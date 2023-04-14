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З фронту повернули тіла ще 82 захисників України

14 квітня 2023 12:28
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
З фронту повернули тіла ще 82 захисників України
Повертають з фронту тіла українських військових. Фото: Уніан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 14 квітня, Україна повернула тіла ще 82 полеглих захисників. Гарячі лінії Уповноваженого зі зниклих безвісти продовжують працювати щодня.

Про це інформує Мінренінтеграції

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Повернення тіл захисників України

Сьогодні Україні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих українських військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

Зазначимо, що передача тіл загиблих оборонців здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.

Влада України нагадує, що працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти:

  • 0800 339 247
  • 099 792 01 26

У вихідні можете надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер:

  • 095 896 04 21

Нагадаємо, що Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив, що Збройні Сили України мають не один варіант розвитку подій на фронті.

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