Украина вернула из плена 100 воинов и одного гражданского

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину удалось вернуть домой 1863 украинца

Украине удалось вернуть из российского плена 100 защитников и одного гражданского. Многие из героев получили ранения разной тяжести.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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"Продолжаем возвращать украинцев из плена. Сегодня домой едут 100 наших воинов и 1 гражданский. Среди освобожденных бойцов — нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ. 94 из них — защитники Мариуполя, включая 63 воина из "Азовстали". Их так долго ждали. Многие герои получили ранения разной тяжести", — написал Ермак в Telegram.

Он добавил, что Украина продолжает работать над возвращением всех пленников.

Украинский омбудсман Дмитрий Лубинец рассказал, что с начала полномасштабного вторжения россии в Украину удалось вернуть домой 1863 украинца.

Напомним, что 4 февраля произошел большой обмен военнопленными. Домой вернулись 116 защитников Украины. Также удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев — Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего воина-добровольца — украинца, служившего во Французском иностранном легионе и после начала полномасштабного российского вторжения.