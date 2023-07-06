Украина вернула из плена еще 45 украинских защитников

Украина вернула из российского плена еще 45 защитников
Украине удалось вернуть домой еще 45 украинских защитников из российского плена. Среди них воины ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ и еще двое гражданских.
Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
Украина вернула 45 пленных защитников
"Среди них два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник "Азовстали" и терробороновец из Херсона. Мы возвращаем защитников Мариуполя и "Азовстали". Есть раненые воины. Также военных с Донецкого, включая Бахмут, Запорожского и Харьковского направлений. Каждый из них — герой", — сказал Ермак.
Напомним, 11 июня состоялся предыдущий обмен пленными, по результатам которого домой вернулись 95 украинских военных. Среди них, в частности, были защитники Мариуполя и острова Змеиный.