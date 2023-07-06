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Украина вернула из российского плена еще 45 защитников

6 июля 2023 15:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Украина вернула из плена еще 45 украинских защитников
Вернувшиеся домой украинские защитники. Фото: Андрей Ермак/Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Украине удалось вернуть домой еще 45 украинских защитников из российского плена. Среди них воины ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ и еще двое гражданских.

Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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"Среди них два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник "Азовстали" и терробороновец из Херсона. Мы возвращаем защитников Мариуполя и "Азовстали". Есть раненые воины. Также военных с Донецкого, включая Бахмут, Запорожского и Харьковского направлений. Каждый из них — герой", — сказал Ермак.

Освобожденные из плена в рамках обмена 6 июля 2023 года. Фото: Андрей Ермак/Telegram
Освобожденные из плена в рамках обмена 6 июля 2023 года. Фото: Андрей Ермак/Telegram
Освобожденные из плена в рамках обмена 6 июля 2023 года. Фото: Андрей Ермак/Telegram
Освобожденные из плена в рамках обмена 6 июля 2023 года. Фото: Андрей Ермак/Telegram
Освобожденные из плена в рамках обмена 6 июля 2023 года. Фото: Андрей Ермак/Telegram
Освобожденные из плена в рамках обмена 6 июля 2023 года. Фото: Андрей Ермак/Telegram
Освобожденные из плена в рамках обмена 6 июля 2023 года. Фото: Андрей Ермак/Telegram
Освобожденные из плена в рамках обмена 6 июля 2023 года. Фото: Андрей Ермак/Telegram
Освобожденные из плена в рамках обмена 6 июля 2023 года. Фото: Андрей Ермак/Telegram
Освобожденные из плена в рамках обмена 6 июля 2023 года. Фото: Андрей Ермак/Telegram

Напомним, 11 июня состоялся предыдущий обмен пленными, по результатам которого домой вернулись 95 украинских военных. Среди них, в частности, были защитники Мариуполя и острова Змеиный.

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