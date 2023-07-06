Украина вернула из плена еще 45 украинских защитников

Вернувшиеся домой украинские защитники. Фото: Андрей Ермак/Telegram

Украине удалось вернуть домой еще 45 украинских защитников из российского плена. Среди них воины ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ и еще двое гражданских.

Об этом сообщает руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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"Среди них два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник "Азовстали" и терробороновец из Херсона. Мы возвращаем защитников Мариуполя и "Азовстали". Есть раненые воины. Также военных с Донецкого, включая Бахмут, Запорожского и Харьковского направлений. Каждый из них — герой", — сказал Ермак.

Освобожденные из плена в рамках обмена 6 июля 2023 года. Фото: Андрей Ермак/Telegram

Освобожденные из плена в рамках обмена 6 июля 2023 года. Фото: Андрей Ермак/Telegram

Освобожденные из плена в рамках обмена 6 июля 2023 года. Фото: Андрей Ермак/Telegram

Освобожденные из плена в рамках обмена 6 июля 2023 года. Фото: Андрей Ермак/Telegram

Освобожденные из плена в рамках обмена 6 июля 2023 года. Фото: Андрей Ермак/Telegram

Напомним, 11 июня состоялся предыдущий обмен пленными, по результатам которого домой вернулись 95 украинских военных. Среди них, в частности, были защитники Мариуполя и острова Змеиный.