Вторая радарная система Control Master 200 от французской компании

Украина приобрела радарную систему Control Master 200 у французской компании — какие особенности
Украина усиливает свою противовоздушную оборону. Так, была приобретена вторая радарная система Control Master 200 у французской компании Thales.
Об этом пишет Le Monde.
Покупка радара для ПВО Украины
Система включает в себя радар воздушного обзора Ground Master 200, систему радиосвязи и центр управления ПВО ControlView вместе с портативными терминалами распределения вооружения.
Отмечается, что вторая система ПВО усилит защиту территории Украины и позволит заблаговременно выявлять существующие угрозы. В то же время в компании Thales заявили, что гордятся использованием своего опыта на службе защиты Украины.
"ControlMaster 200 одновременно обнаруживает и отслеживает низкие и высотные цели во всех типах среды, обеспечивая координацию средств ПВО от ПВО очень малой дальности до расширенной ПВО малой дальности", — говорится в сообщении компании.
Как известно, первую такую систему Украина приобрела в феврале 2023 года и она уже доказала свою эффективность. Однако стоимость новой покупки не раскрывается.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина владеет примерно 25% необходимых средств противовоздушной обороны для своей защиты.
А глава МИД Дмитрий Кулеба отметил срочную Украину в семи батареях ПВО Patriot, из них две — для Харькова.
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