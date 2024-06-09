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Украина приобрела радарную систему Control Master 200 у французской компании — какие особенности

9 июня 2024 10:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Вторая радарная система Control Master 200 от французской компании
Радарная система СM 200. Фото: EPA
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украина усиливает свою противовоздушную оборону. Так, была приобретена вторая радарная система Control Master 200 у французской компании Thales.

Об этом пишет Le Monde.

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Система включает в себя радар воздушного обзора Ground Master 200, систему радиосвязи и центр управления ПВО ControlView вместе с портативными терминалами распределения вооружения.

Отмечается, что вторая система ПВО усилит защиту территории Украины и позволит заблаговременно выявлять существующие угрозы. В то же время в компании Thales заявили, что гордятся использованием своего опыта на службе защиты Украины.

"ControlMaster 200 одновременно обнаруживает и отслеживает низкие и высотные цели во всех типах среды, обеспечивая координацию средств ПВО от ПВО очень малой дальности до расширенной ПВО малой дальности", — говорится в сообщении компании.

Как известно, первую такую систему Украина приобрела в феврале 2023 года и она уже доказала свою эффективность. Однако стоимость новой покупки не раскрывается.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина владеет примерно 25% необходимых средств противовоздушной обороны для своей защиты.

А глава МИД Дмитрий Кулеба отметил срочную Украину в семи батареях ПВО Patriot, из них две — для Харькова.

Украина
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