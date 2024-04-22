Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Боррель розповів, коли саме до України доставлять перші снаряди із чеської ініціативи arrow

Боррель розповів, коли саме до України доставлять перші снаряди із чеської ініціативи

22 квітня 2024 19:55
- Валерія Барановська
Європейські країни готові допомогти із ППО та артилерійськими снарядами із ініціативи Чехії
Артилерійські снаряди. Фото: Новини.LIVE
- Валерія Барановська

Зовсім скоро плануються перші поставки артилерійських снарядів. Їх придбали завдяки чеській ініціативі із закупівлі боєприпасів для України за межами ЄС.

Про це пише "Європейська правда".

Читайте також:

Коли очікувати на перші снаряди

"Багато країн приєдналися до чеської ініціативи і перші поставки можуть бути наприкінці травня-на початку червня", — зауважив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ та оборони країн-членів, у якій дистанційно брали участь також українські міністри.

Як ще країни ЄС готові допомогти Україні

"Багато країн висловили готовність брати участь у німецькій ініціативі задля координації, пошуку і просування зусиль із посилення української ППО", — додав Жозеп Боррель.

За його словами, низка країн взагалі висловили готовність зробити конкретні внески за обома напрямками. 

"Ці завдання — більше ППО і більше снарядів калібру 155 мм — залишаються нашим пріоритетом", — наголосив головний дипломат ЄС. 

Нагадаємо, що чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться в п'ятницю, 26 квітня. Проте точне місце проведення оголошене не було.

У свою чергу Німеччина затримує поставки Україні 400 бронемашин MRAP. Плани з поставок зазнали суттєвих змін через проблеми з отриманням компонентів і сертифікацією.

зброя
військова допомога
ППО
ЄС

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

Розклад ефірів

Всі ефіри