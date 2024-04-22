Європейські країни готові допомогти із ППО та артилерійськими снарядами із ініціативи Чехії

Боррель розповів, коли саме до України доставлять перші снаряди із чеської ініціативи
Зовсім скоро плануються перші поставки артилерійських снарядів. Їх придбали завдяки чеській ініціативі із закупівлі боєприпасів для України за межами ЄС.
Про це пише "Європейська правда".
Коли очікувати на перші снаряди
"Багато країн приєдналися до чеської ініціативи і перші поставки можуть бути наприкінці травня-на початку червня", — зауважив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ та оборони країн-членів, у якій дистанційно брали участь також українські міністри.
Як ще країни ЄС готові допомогти Україні
"Багато країн висловили готовність брати участь у німецькій ініціативі задля координації, пошуку і просування зусиль із посилення української ППО", — додав Жозеп Боррель.
За його словами, низка країн взагалі висловили готовність зробити конкретні внески за обома напрямками.
"Ці завдання — більше ППО і більше снарядів калібру 155 мм — залишаються нашим пріоритетом", — наголосив головний дипломат ЄС.
Нагадаємо, що чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться в п'ятницю, 26 квітня. Проте точне місце проведення оголошене не було.
У свою чергу Німеччина затримує поставки Україні 400 бронемашин MRAP. Плани з поставок зазнали суттєвих змін через проблеми з отриманням компонентів і сертифікацією.
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