Європейські країни готові допомогти із ППО та артилерійськими снарядами із ініціативи Чехії

Артилерійські снаряди. Фото: Новини.LIVE

Зовсім скоро плануються перші поставки артилерійських снарядів. Їх придбали завдяки чеській ініціативі із закупівлі боєприпасів для України за межами ЄС.

Про це пише "Європейська правда".

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"Багато країн приєдналися до чеської ініціативи і перші поставки можуть бути наприкінці травня-на початку червня", — зауважив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ та оборони країн-членів, у якій дистанційно брали участь також українські міністри.

Як ще країни ЄС готові допомогти Україні

"Багато країн висловили готовність брати участь у німецькій ініціативі задля координації, пошуку і просування зусиль із посилення української ППО", — додав Жозеп Боррель.

За його словами, низка країн взагалі висловили готовність зробити конкретні внески за обома напрямками.

"Ці завдання — більше ППО і більше снарядів калібру 155 мм — залишаються нашим пріоритетом", — наголосив головний дипломат ЄС.

Нагадаємо, що чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться в п'ятницю, 26 квітня. Проте точне місце проведення оголошене не було.

У свою чергу Німеччина затримує поставки Україні 400 бронемашин MRAP. Плани з поставок зазнали суттєвих змін через проблеми з отриманням компонентів і сертифікацією.