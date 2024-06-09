Друга радарна система Control Master 200 від французької компанії

Радарна система СM 200. Фото: EPA

Україна посилює власну протиповітряну оборону. Так, було придбано другу радарну систему Control Master 200 у французької компанії Thales.

Про це пише Le Monde.

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Так, система включає в себе радар повітряного огляду Ground Master 200, систему радіозв'язку та центр керування ППО ControlView разом із портативними терміналами розподілу озброєння.

Зазначається, що друга система ППО посилить захист території України та дасть змогу завчасно виявляти існуючі загрози. Водночас у компанії Thales заявили, що пишаються використанням свого досвіду на службі захисту України.

"ControlMaster 200 одночасно виявляє і відстежує низькі і висотні цілі в усіх типах середовища, забезпечуючи координацію засобів ППО, від ППО дуже малої дальності до розширеної ППО малої дальності", — йдеться у повідомленні компанії.

Як відомо, першу таку систему Україна придбала у лютому 2023 року й вона уже довела свою ефективність. Однак вартість нової покупки не розкривається.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна володіє приблизно 25% необхідних засобів протиповітряної оборони для свого захисту.

А голова МЗС Дмитро Кулеба наголосив на терміновій України у семи батареях ППО Patriot, з них дві — для Харкова.