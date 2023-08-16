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Украина разворачивает последний мощный резерв для прорыва российской обороны на юге, — Forbes

16 августа 2023 16:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Украина разворачивает последний мощный резерв для прорыва российской обороны на юге, — Forbes
Украинские военные на фронте. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Командование ВСУ перебросило в район Роботино на юге Запорожской области 82 десантно-штурмовую бригаду, укомплектованную западной военной техникой и оружием. Это последний мощный резерв для прорыва российской обороны на юге.

Так считает издание Forbes.

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По данным издания, командование ВСУ перебросило в район Роботино на юге Запорожской области 82-ю десантно-штурмовую бригаду численностью 2000 человек, укомплектованную британскими танками Challenger 2, а также БМП Marder и Stryker.

Это и хорошая, и плохая новость для украинского контрнаступления. Подключение мощной бригады с тяжелым западным вооружением позволит ВСУ получить преимущество на одном из главных участков наступления, где российская оборона уже "трещит по швам".

С другой стороны, 82 и родственная ей 46 бригада были последними большими силами, которые Киев держал в резерве. Это значит, что когда их отправят на отдых и пополнение, в Генштабе может не найтись столь же мощных частей для их замены. Это может привести к замедлению наступления.

Напомним, 16 августа ВСУ освободили село Урожайное в Донецкой области. В Генштабе показали первые кадры из селения.

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