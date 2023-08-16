Контрнаступ ЗСУ триває щонайменше на трьох ділянках фронту, — ISW

Воїни ЗСУ обстрілюють окупантів. Ілюстративне фото: Генштаб

Триває український контрнаступ. ЗСУ просунулися щонайменше на трьох ділянках фронту.

Про це інформує ISW.

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Українські війська 15 серпня проводили контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту. За інформацією Інституту, ЗСУ просунулися в Луганській області та на заході Запорізької області.

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському (захід Запорізької області) та Бердянському (захід Донецької — схід Запорізької області) напрямках.

"Координати, опубліковані російським мілблогером 15 серпня, показують, що українські сили просунулися на південь від Діброви (7 км на південний захід від Кремінної)", — повідомляє ISW.

До того ж ЗСУ мають успіхи на півдні України.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 14 серпня, показують, що українські сили просунулися до Роботиного, а подальші російські та українські звіти, опубліковані 15 серпня, свідчать про те, що українські сили направили додаткові контрнаступальні бригади в район західної Запорізької області", — йдеться у повідомленні.

Водночас полковник Петро Черник заявив, що контрнаступ на півдні просувається повільно, тому що ЗСУ повинні подолати триешелоновану лінію російської оборони.

"Черник заявив, що російська лінія оборони включає першу лінію мінних полів завширшки декілька кілометрів; другуа лінію зосередження артилерії, техніки та особового складу і третю лінію тилових позицій, призначену для збереження ресурсів", — зазначили в Інституті.

Також Черник повідомив, що українські контрбатарейні заходи особливо важливі для того, щоб не допустити ураження російської артилерії українською технікою розмінування.

Нагадаємо, Маляр розповіла, скільки територій ЗСУ звільнили на Бахмутському напрямку.

Також контрнаступ прокоментував голова ГУР Кирило Буданов: "Не зупиняється, а продовжується".