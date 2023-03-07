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Украина ищет кассетные бомбы в США, чтобы сбрасывать их с дронов, — СМИ

7 марта 2023 16:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Кассетные бомбы
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Украина подала запрос на получение кассетных бомб MK-20 для использования с беспилотников, чтобы сбрасывать их на российские силы. Этот запрос был сделан в дополнение к предыдущей просьбе о получении 155-мм артиллерийских кассетных снарядов. Однако, кассетные боеприпасы запрещены в более чем 120 странах из-за опасности для гражданского населения.

Об этом пишет Reuters.

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Кассетные бомбы

Украинские чиновники призвали законодателей США на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце оказывать давление на Белый дом, чтобы тот одобрил отправку кассетных боеприпасов. Украинские военные рассматривают кассетные боеприпасы как способ остановки тактики "мясных волн", которую используют оккупанты при штурмах.

Однако, кассетные бомбы могут убивать людей на большой территории, что вызывает сомнения в том, что администрация президента США Джо Байдена согласится на этот запрос.

Члены комитета по вооруженным силам Джейсон Кроу и Адам Смит выразили готовность поддержать передачу кассетных бомб, но при условии, что они будут разобраны на меньшие элементы и не будут использоваться в целом виде.

Известно, что кассетные бомбы МК-20 обычно сбрасываются с самолетов и выпускают более 240 дротикоподобных суббоеприпасов. На складах в США таких бомб более миллиона. Украинские военные считают, что кассетные боеприпасы MK-20 более эффективны для остановки российских войск, чем имеющиеся снаряды для сброса с беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, что США передадут Украине новую ракету наземного базирования с бомбовым наконечником производства Boeing, она войдет в очередной пакет военной помощи Киеву. Этот заказ станет первой продажей оружия.

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