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Україна шукає касетні бомби в США, щоб скидати їх із дронів, — ЗМІ

7 березня 2023 16:30
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Касетні бомби
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Україна подала запит на отримання касетних бомб MK-20 для використання з безпілотників, аби скидати їх на російські сили. Цей запит було зроблено на додаток до попереднього прохання отримати 155-мм артилерійських касетних снарядів. Однак касетні боєприпаси заборонені у більш ніж 120 країнах через небезпеку для цивільного населення.

Про це пише Reuters.

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Касетні бомби

Українські чиновники закликали законодавців США на Мюнхенській безпековій конференції минулого місяця чинити тиск на Білий дім, щоб той схвалив відправку касетних боєприпасів. Українські військові розглядають касетні боєприпаси як спосіб зупинення тактики "м'ясних хвиль", яку використовують окупанти під час штурмів.

Проте, касетні бомби можуть вбивати людей на великій території, що викликає сумніви, що адміністрація президента США Джо Байдена погодиться на цей запит.

Члени Комітету збройних сил Джейсон Кроу та Адам Сміт висловили готовність підтримати передачу касетних бомб, але за умови, що вони будуть розібрані на менші елементи і не використовуватимуться в цілому вигляді.

Відомо, що касетні бомби МК-20 зазвичай скидаються з літаків і випускають понад 240 дротикоподібних суббоєприпасів. На складах у США таких бомб понад мільйон. Українські військові вважають, що касетні боєприпаси MK-20 більш ефективні для зупинки російських військ, ніж снаряди для скидання з безпілотних літальних апаратів.

Нагадаємо, що США передадуть Україні нову ракету наземного базування з бомбовим наконечником виробництва Boeing, вона увійде до чергового пакету військової допомоги Києву. Це замовлення стане першим продажем зброї.

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