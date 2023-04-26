Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Украина сотрудничает с ФБР и компаниями США по сбору доказательств военных преступлений россиян arrow

Украина сотрудничает с ФБР и компаниями США по сбору доказательств военных преступлений россиян

26 апреля 2023 10:17
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Украина сотрудничает с ФБР и компаниями США по сбору доказательств военных преступлений россиян
Последствия обстрелов РФ в Бахмуте Фото: Донецкая ОВА
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Украина сотрудничает с Федеральным бюро расследований США и американскими компаниями для сбора доказательств военных преступлений россиян. Используют геолокацию, информацию о мобильных телефонах и т.д.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Украина собирает доказательства для США

Отмечается, что украинские власти собирают цифровую информацию в местах боевых действий и украинских городах, разрушенных после вторжения России.

"Сбор этих данных, анализ этих данных, работа с этими данными — это то, с чем у ФБР есть опыт", — заявил специальный агент ФБР Алексей Кобзанец на конференции RSA по кибербезопасности в Сан-Франциско.

Он добавил, что эта работа содержит изучение информации по мобильным телефонам, судебно-медицинский анализ образцов ДНК, а также анализ частей тела, собранных на полях сражений.

"Следующий шаг — работа с национальными поставщиками услуг в США и передача этой информации. Получение информации об абоненте, получение информации о геолокации, где это возможно", — заявил Олесий Кобзанец.

Такая работа отражает углубление сотрудничества между США и Украиной в киберпространстве. ФБР за последние полтора года работало над тем, чтобы помочь Украине также идентифицировать действующих в Украине российских коллаборационистов и шпионов.

Напомним, что недавно полицейские Донбасса задокументировали 22 военных преступления России. Есть жертвы среди гражданских.

Экс-командир одного из подразделений ЧВК "Вагнер" Азамат Улдаров принес извинения за убийства мирных жителей, которые он совершил в Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Вадим Столар: ВСУ с первых дней масштабного вторжения получают помощь от нашего Фонда

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

21:00 Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас