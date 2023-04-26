Украина сотрудничает с ФБР и компаниями США по сбору доказательств военных преступлений россиян

Последствия обстрелов РФ в Бахмуте Фото: Донецкая ОВА

Украина сотрудничает с Федеральным бюро расследований США и американскими компаниями для сбора доказательств военных преступлений россиян. Используют геолокацию, информацию о мобильных телефонах и т.д.

Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что украинские власти собирают цифровую информацию в местах боевых действий и украинских городах, разрушенных после вторжения России.

"Сбор этих данных, анализ этих данных, работа с этими данными — это то, с чем у ФБР есть опыт", — заявил специальный агент ФБР Алексей Кобзанец на конференции RSA по кибербезопасности в Сан-Франциско.

Он добавил, что эта работа содержит изучение информации по мобильным телефонам, судебно-медицинский анализ образцов ДНК, а также анализ частей тела, собранных на полях сражений.

"Следующий шаг — работа с национальными поставщиками услуг в США и передача этой информации. Получение информации об абоненте, получение информации о геолокации, где это возможно", — заявил Олесий Кобзанец.

Такая работа отражает углубление сотрудничества между США и Украиной в киберпространстве. ФБР за последние полтора года работало над тем, чтобы помочь Украине также идентифицировать действующих в Украине российских коллаборационистов и шпионов.

Напомним, что недавно полицейские Донбасса задокументировали 22 военных преступления России. Есть жертвы среди гражданских.

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