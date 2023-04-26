Україна співпрацює з ФБР і компаніями США для збору доказів воєнних злочинів росіян
Україна співпрацює з Федеральним бюро розслідувань США та американськими компаніями для збирання доказів воєнних злочинів росіян. Використовують геолокацію, інформацію про мобільні телефони тощо.
Про це повідомляє Reuters.
Україна збирає докази для США
Зазначається, що українська влада збирає цифрову інформацію в місцях бойових дій та українських містах, зруйнованих після вторгнення Росії.
"Збір цих даних, аналіз цих даних, робота з цими даними — це те, з чим ФБР має досвід", — заявив спеціальний агент ФБР Олексій Кобзанець на конференції RSA з кібербезпеки в Сан-Франциско.
Він додав, що ця робота містить вивчення інформації з мобільних телефонів, судово-медичний аналіз зразків ДНК, а також аналіз частин тіла, зібраних на полях битв.
"Наступний крок — робота з національними постачальниками послуг у США та передавання цієї інформації. Отримання інформації про абонента, отримання інформації про геолокацію, де це можливо", — заявив Олесій Кобзанець.
Така робота відображає поглиблення співпраці між США та Україною у кіберпросторі. ФБР протягом останніх півтора року працювало над тим, щоб допомогти Україні також ідентифікувати російських колабораціоністів та шпигунів, які діють в Україні.
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