Україна співпрацює з ФБР і компаніями США для збору доказів воєнних злочинів росіян

Наслідки обстрілів РФ у Бахмуті. Фото: Донецька ОВА

Україна співпрацює з Федеральним бюро розслідувань США та американськими компаніями для збирання доказів воєнних злочинів росіян. Використовують геолокацію, інформацію про мобільні телефони тощо.

Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що українська влада збирає цифрову інформацію в місцях бойових дій та українських містах, зруйнованих після вторгнення Росії.

"Збір цих даних, аналіз цих даних, робота з цими даними — це те, з чим ФБР має досвід", — заявив спеціальний агент ФБР Олексій Кобзанець на конференції RSA з кібербезпеки в Сан-Франциско.

Він додав, що ця робота містить вивчення інформації з мобільних телефонів, судово-медичний аналіз зразків ДНК, а також аналіз частин тіла, зібраних на полях битв.

"Наступний крок — робота з національними постачальниками послуг у США та передавання цієї інформації. Отримання інформації про абонента, отримання інформації про геолокацію, де це можливо", — заявив Олесій Кобзанець.

Така робота відображає поглиблення співпраці між США та Україною у кіберпросторі. ФБР протягом останніх півтора року працювало над тим, щоб допомогти Україні також ідентифікувати російських колабораціоністів та шпигунів, які діють в Україні.

Нагадаємо, що поліцейські Донеччини задокументували 22 воєнних злочини Росії. Є жертви серед цивільних.

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