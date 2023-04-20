Вагнеровець, який убивав дітей у Соледарі та Бахмуті, просить зрозуміти його та пробачити

Колишній зек Азамат Улдаров стверджує, що лише виконував наказ. Фото: скріншот Gulagu.net

Екс-командир одного з підрозділів ПВК "Вагнер" Азамат Улдаров вибачився за вбивства мирних жителів, які він скоїв в Україні.

"Я звертаюся до всього світу, хто мене чує. Якщо ви мене, люди, засуджуєте — я ось сам сиджу, мені реально боляче, я за свої гріхи каюся. Я, б@@@дь, вже сам хочу реально здохнути", — заявив він у відеоінтерв'ю голові російської правозахисної організації Gulagu.net Володимиру Осєчкіну 19 квітня.

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При цьому Улдаров наголошує, що не збирається "все життя сидіти за свої дії", оскільки вважає себе солдатом, який виконував наказ.

"Я був зобов'язаний виконати команди командирів. Я перепрошую за свої дії, але я не міг по-іншому вчинити", — стверджує він.

"Дуже сильно постраждаю"

Також, незважаючи на свої заяви про каяття, колишній вагнерівець каже, що готовий знову вирушити воювати в Україну — але вже не в лавах ПВК "Вагнер", а за набором від російського міністерства оборони. За словами Улдарова, це допоможе йому уникнути помсти Пригожина за розголошення інформації про злочини "вагнерівців" у Соледарі та Бахмуті.

"Я просто боюся, якщо я зараз залишуся, мене почнуть далі шукати і здійснять до мене знущання та катування. Я дуже постраждаю", — пояснив він.

За даними телеграм-каналу "Верстка", перед тим, як потрапити до ПВК "Вагнер", Улдаров мав п'ять судимостей — у тому числі за розбій, крадіжку та грабіж. У липні 2022 року його вчергове засудили до позбавлення волі за розбій: Улдаров напав на перехожого і, погрожуючи ножем, відібрав у нього "айфон".

Далі буде?

Нагадаємо, раніше, в інтерв'ю Володимиру Осєчкіну від 17 квітня, Азамат Улдаров зізнався, що брав участь у знищенні мирного населення в Бахмуті та Соледарі. Зокрема, за його словами, він особисто застрелив 5-річну дівчинку.

Наступного дня, 18 квітня, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що всі звинувачення на адресу його військової компанії у вбивстві мирного населення України, зокрема дітей, є брехнею. Водночас Пригожин наголосив, що готовий розібратися з тими, хто зробив сенсаційні заяви.

За словами Азамата Улдарова, співробітники служби безпеки ПВК "Вагнер" вже погрожували йому та його родині. Однак Улдаров заявляє, що якщо з ним щось трапиться, його довірені люди викладуть відео з повними свідченнями про злочини "вагнерівців" в Україні.

"Якщо ви не зупините своїх найманців, які мене шукають і хочуть убити мене і нашкодити моїй родині, я буду змушений викласти те відео, яке я записав і залишив довіреним людям. Я викладу відео про повний доказ повноправного вбивства і того, що відбувається в ПВК "Вагнер"... Я вже звернувся до всього світу, люди мене не покинуть, допомога буде, весь світ мене не покине", — заявив Улдаров 19 квітня, заочно звертаючись до Євгена Пригожина.

Він стверджує, що готовий назвати конкретні імена, а також розповісти про махінації, які здійснюють керівництво ПВК, щоб не платити компенсації родичам загиблих "бійців".

"Якщо ви не зупинитесь, я дам решту розкладу, все те, що я знаю. А знаю я за свої шість місяців, я був поставлений командиром — знаю я багато чого. Я дам усі імена, всі напрямки, розповім усе, що відбувалося на фронті... Розкажу правду, як у нас навіть трупи лежали місяцями, про які ви звітували за тиждень. З трупів знімали жетони, вони лежали місяцями, їх не вивозили", — сказав Улдаров.

Свідоцтва та розслідування

Нагадаємо, раніше інший екс-"вагнерівець" Олексій Савічев також розповів про розстріл мирних жителів у Бахмуті в лютому 2023 року. Крім того, Савічев зізнався, що підривав і підпалював тіла розстріляних українських військовополонених та російських дезертирів у рові біля консервного заводу в Бахмуті.

У понеділок, 17 квітня Офіс Генпрокурора повідомив, що українські правоохоронні органи розпочали досудове розслідування за фактами, повідомленими Улдаровим та Савічевим у відеоінтерв'ю.

Зокрема, українські ювенальні прокурори відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства 20 дітей у Бахмуті та Соледарі.

"Якщо ви стали свідком зазначеного військового злочину РФ або у вас є додаткова інформація, надсилайте її електронною поштою: [email protected]", — закликали в прокуратурі.