Вагнеровець, який убивав дітей у Соледарі та Бахмуті, просить зрозуміти його та пробачити

"Вагнерівець", який вбивав дітей в Україні, каже, що кається, але готовий знову воювати
Екс-командир одного з підрозділів ПВК "Вагнер" Азамат Улдаров вибачився за вбивства мирних жителів, які він скоїв в Україні.
"Я звертаюся до всього світу, хто мене чує. Якщо ви мене, люди, засуджуєте — я ось сам сиджу, мені реально боляче, я за свої гріхи каюся. Я, б@@@дь, вже сам хочу реально здохнути", — заявив він у відеоінтерв'ю голові російської правозахисної організації Gulagu.net Володимиру Осєчкіну 19 квітня.
При цьому Улдаров наголошує, що не збирається "все життя сидіти за свої дії", оскільки вважає себе солдатом, який виконував наказ.
"Я був зобов'язаний виконати команди командирів. Я перепрошую за свої дії, але я не міг по-іншому вчинити", — стверджує він.
"Дуже сильно постраждаю"
Також, незважаючи на свої заяви про каяття, колишній вагнерівець каже, що готовий знову вирушити воювати в Україну — але вже не в лавах ПВК "Вагнер", а за набором від російського міністерства оборони. За словами Улдарова, це допоможе йому уникнути помсти Пригожина за розголошення інформації про злочини "вагнерівців" у Соледарі та Бахмуті.
"Я просто боюся, якщо я зараз залишуся, мене почнуть далі шукати і здійснять до мене знущання та катування. Я дуже постраждаю", — пояснив він.
За даними телеграм-каналу "Верстка", перед тим, як потрапити до ПВК "Вагнер", Улдаров мав п'ять судимостей — у тому числі за розбій, крадіжку та грабіж. У липні 2022 року його вчергове засудили до позбавлення волі за розбій: Улдаров напав на перехожого і, погрожуючи ножем, відібрав у нього "айфон".
Далі буде?
Нагадаємо, раніше, в інтерв'ю Володимиру Осєчкіну від 17 квітня, Азамат Улдаров зізнався, що брав участь у знищенні мирного населення в Бахмуті та Соледарі. Зокрема, за його словами, він особисто застрелив 5-річну дівчинку.
Наступного дня, 18 квітня, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що всі звинувачення на адресу його військової компанії у вбивстві мирного населення України, зокрема дітей, є брехнею. Водночас Пригожин наголосив, що готовий розібратися з тими, хто зробив сенсаційні заяви.
За словами Азамата Улдарова, співробітники служби безпеки ПВК "Вагнер" вже погрожували йому та його родині. Однак Улдаров заявляє, що якщо з ним щось трапиться, його довірені люди викладуть відео з повними свідченнями про злочини "вагнерівців" в Україні.
"Якщо ви не зупините своїх найманців, які мене шукають і хочуть убити мене і нашкодити моїй родині, я буду змушений викласти те відео, яке я записав і залишив довіреним людям. Я викладу відео про повний доказ повноправного вбивства і того, що відбувається в ПВК "Вагнер"... Я вже звернувся до всього світу, люди мене не покинуть, допомога буде, весь світ мене не покине", — заявив Улдаров 19 квітня, заочно звертаючись до Євгена Пригожина.
Він стверджує, що готовий назвати конкретні імена, а також розповісти про махінації, які здійснюють керівництво ПВК, щоб не платити компенсації родичам загиблих "бійців".
"Якщо ви не зупинитесь, я дам решту розкладу, все те, що я знаю. А знаю я за свої шість місяців, я був поставлений командиром — знаю я багато чого. Я дам усі імена, всі напрямки, розповім усе, що відбувалося на фронті... Розкажу правду, як у нас навіть трупи лежали місяцями, про які ви звітували за тиждень. З трупів знімали жетони, вони лежали місяцями, їх не вивозили", — сказав Улдаров.
Свідоцтва та розслідування
Нагадаємо, раніше інший екс-"вагнерівець" Олексій Савічев також розповів про розстріл мирних жителів у Бахмуті в лютому 2023 року. Крім того, Савічев зізнався, що підривав і підпалював тіла розстріляних українських військовополонених та російських дезертирів у рові біля консервного заводу в Бахмуті.
У понеділок, 17 квітня Офіс Генпрокурора повідомив, що українські правоохоронні органи розпочали досудове розслідування за фактами, повідомленими Улдаровим та Савічевим у відеоінтерв'ю.
Зокрема, українські ювенальні прокурори відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства 20 дітей у Бахмуті та Соледарі.
"Якщо ви стали свідком зазначеного військового злочину РФ або у вас є додаткова інформація, надсилайте її електронною поштою: [email protected]", — закликали в прокуратурі.