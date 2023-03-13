Украина стала третьим импортером оружия в мире

Танки для Украины

В результате военной помощи со стороны США и некоторых европейских стран после начала войны, Украина стала третьим по величине импортером основных видов вооружений в мире. Ранее с 1991 года до конца 2021 года Украина импортировала незначительное количество вооружений.

Об этом говорится в исследовании Стокгольмского института исследования проблем мира.

Исследование

По исследованию, проведенному Институтом международных исследований по проблемам мира Стокгольмского университета (SIPRI), Украина стала третьей в списке крупнейших импортеров основных видов вооружений в 2022 году, после Катара и Индии. За пятилетний период на Украину пришлось 2,0% мирового импорта вооружений.

Однако, страны НАТО отказались поставлять Украине боевые самолеты и ракеты дальнего радиуса действия в 2022 году из опасения, что это может привести к дальнейшей эскалации войны. В то же время они продолжали поставлять такое вооружение другим государствам, вовлеченным в конфликты, в частности на Ближнем Востоке и в Южной Азии.

Старший научный сотрудник Программы SIPRI по вопросам передачи вооружений, Питер Д. Веземан, отметил, что Украина продолжает импортировать вооружение, чтобы укрепить свою оборону в условиях конфликта на востоке страны. Однако, он также отметил, что поставки вооружений могут не только повысить безопасность Украины, но и стимулировать дальнейшее военное развитие.

Напомним, что боевые танки Leopard от Германии и Португалии будут доставлены в Украину до конца марта. Они прибудут в страну с подготовленными экипажами и отправятся на фронт.