И.о. министра обороны Дании обещает доставить танки Leopard 1 в Украину весной
В Германии идет подготовка танков Leopard 1, которые Дания планирует передать Украине. ВСУ должны получить тяжелую бронетехнику до конца весны.
Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Королевства Дания.
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Визит в Германию
Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен вместе с государственным секретарем министерства обороны Германии Томасом Гитшлером посетили базирующуюся в немецком Фленсбурге компанию Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft.
Именно эта компания занимается ремонтом и подготовкой танков Leopard 1, которые должны получить украинские войска.
Танки уже весной
Лунд Поульсен отметил, что работа по подготовке танков продвигается.
Ориентировочно в Украину эта тяжелая бронетехника прибудет к завершению весны.
"Я горжусь тем, что Дания в сотрудничестве с другими странами поддерживает украинскую борьбу за свободу большим и важным пожертвованием", — подчеркнул исполняющий обязанности министра обороны Дании.
Совместный проект
Минобороны Дании напомнило, что эта скандинавская страна совместно с Нидерландами и Германией в начале февраля запустила проект по обновлению большого количества танков Leopard 1A5. Согласно этому проекту, Украина должна как можно быстрее получить танки в количестве двух батальонов, что соответствует примерно 80 танкам.
Напомним, на днях Польша заявила, что предоставит ВСУ еще 10 танков Leopard 2, кроме уже приехавших в Украину.
Фото: минобороны Дании