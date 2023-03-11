И.о. министра обороны Дании обещает доставить танки Leopard 1 в Украину весной

Датские танки готовит к войне в Украине немецкая компания

В Германии идет подготовка танков Leopard 1, которые Дания планирует передать Украине. ВСУ должны получить тяжелую бронетехнику до конца весны.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Королевства Дания.

Визит в Германию

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен вместе с государственным секретарем министерства обороны Германии Томасом Гитшлером посетили базирующуюся в немецком Фленсбурге компанию Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft.

Именно эта компания занимается ремонтом и подготовкой танков Leopard 1, которые должны получить украинские войска.

Танки уже весной

Лунд Поульсен отметил, что работа по подготовке танков продвигается.

Ориентировочно в Украину эта тяжелая бронетехника прибудет к завершению весны.

"Я горжусь тем, что Дания в сотрудничестве с другими странами поддерживает украинскую борьбу за свободу большим и важным пожертвованием", — подчеркнул исполняющий обязанности министра обороны Дании.

Совместный проект

Минобороны Дании напомнило, что эта скандинавская страна совместно с Нидерландами и Германией в начале февраля запустила проект по обновлению большого количества танков Leopard 1A5. Согласно этому проекту, Украина должна как можно быстрее получить танки в количестве двух батальонов, что соответствует примерно 80 танкам.

Напомним, на днях Польша заявила, что предоставит ВСУ еще 10 танков Leopard 2, кроме уже приехавших в Украину.

Фото: минобороны Дании