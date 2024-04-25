Украина тайно получила дальнобойные ракеты ATACMS от США, — NYT

Дальнобойные ракеты ATACMS. Фото: US Army

Украина тайно получила от США дальнобойные ракеты ATACMS, бьющие на расстояние 300 километров. Это произошло еще до принятия военной помощи на сумму 61 миллиарда долларов.

Об этом сообщает издание The New York Times.

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Ракеты ATACMS для Украины

Издание отмечает, что на прошлой неделе США тайно отправили в Украину дальнобойные ракеты ATACMS. Украинские военные сразу же использовали это оружие, чтобы атаковать российский военный аэродром в Крыму 17 апреля и российские войска на юго-востоке страны в ночь на вторник.

По словам высокопоставленного чиновника США, в середине февраля президент Байден тайно принял решение отправить более 100 ракет большего радиуса действия, а также другие варианты кассетных боеприпасов.

"Я могу подтвердить, что Соединенные Штаты предоставили Украине ATACMS дальнего радиуса действия по прямому указанию президента", — заявил спикер Госдепа Ведант Патель.

Он добавил, что США "не объявляли об этом сначала, чтобы обеспечить оперативную безопасность Украины по ее просьбе".

"Непонятно, сколько именно такого оружия уже направили в Украину, но советник США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что Вашингтон предоставил "существенное количество" и планирует прислать еще больше. В Америке считают, что такие ракеты существенно изменят ситуацию на фронте", — говорится в материале.

В то же время, отмечается, что Киев пообещал использовать эти ракеты для атак в пределах временно оккупированных территорий, а не по России.

Военная помощь Украине от США — последние новости

Напомним, 24 апреля Сенат США поддержал пакет законопроектов о предоставлении помощи Украине, Израилю, Тайваню и конфискации активов РФ. "За" проголосовали 79 сенаторов, а "против" — всего 18.

В тот же день президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении Украине помощи в размере 60 млрд долларов.

Также стало известно, что в этот пакет, вероятно, впервые войдут дальнобойные ракеты ATACMS, которые способны бить на расстояние до 300 километров.